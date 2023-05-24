Заммэра Москвы Ракова заявила об интересе столичных школ к изучению африканских языков

Более 150 человек в разных школах Москвы были записаны на изучение африканских языков, сообщалось ранее директором Института стран Азии и Африки МГУ Алексеем Масловым. В городе существуют школы, где не только преподают языки, но и проводят занятия по африканскому регионоведению, где рассказывается об их культуре, истории и экономике.