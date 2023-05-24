Заммэра Москвы Ракова заявила об интересе столичных школ к изучению африканских языков

Московские школы заинтересовались обучением детей африканским языкам, но систематических изменений в столице по этому поводу не планируется вводить, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Более 150 человек в разных школах Москвы были записаны на изучение африканских языков, сообщалось ранее директором Института стран Азии и Африки МГУ Алексеем Масловым. В городе существуют школы, где не только преподают языки, но и проводят занятия по африканскому регионоведению, где рассказывается об их культуре, истории и экономике.
В настоящий момент отмечается и приветствуется интерес школ в изучении африканских языков, но систематических изменений не планируется в Москве, отметила Анастасия Ракова во время конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Ранее Министерство просвещения РФ сообщило об открытии центра обучения на русском языке в Камеруне.