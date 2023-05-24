«Зря они недооценивают наш ВПК»: политолог Кошкин о основных проблемах Запада в конфликте с Россией

Производство современной бронетехники и модернизация старых образцов стали визитной карточкой отечественного ВПК, считает эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее аналитики австрийского издания Exxpress сообщили, что для стран коллективного Запада главной проблемой стало активное производство российским ВПК танков Т-90М и модернизация их предшественников.
«Кроме того, Россия приступила к оснащению своей техники термическим камуфляжем, из-за чего боевые машины трудно увидеть с большого расстояния. Таким образом, даже старые Т-55 и Т-62, к которым на Западе не относятся серьезно, могут стать угрозой на поле боя. Их броня прочнее, а пушки больше, чем те, что Украина получает от НАТО», — значится в статье.
Как полагает автор, ВС РФ редко используют бронемашины для прорыва линии обороны противника, скорее они используются в качестве огневой поддержки пехоты и для поражения украинских опорных пунктов точным огнем.
«Когда наш противник начинает терпеть поражение, то все вот эти западные специалисты, поддерживающие ВСУ начинают, откровенно говоря, искать причины какие-то фантастические, которые обеспечивают успех русских. Так было во время Второй мировой войны, когда такие же эксперты говорили, что СССР помог генерал мороз или же распутица мешала противнику. В общем, все что угодно, но только не то что это наши войны мастера своего дела, проявляли героизм и стойкость, били врага на поле боя. Сейчас происходит то же самое», — прокомментировал ситуацию Кошкин.
Собеседник ФАН добавил, что главным достижением России в данном случае стала возможность экономики страны производить современные боевые машины в необходимом для фронта количестве. При этом эксперт считает, что противникам Москвы не стоит недооценивать такие танки как Т-55 и Т-62.
«Они смеются над ними и напрасно. Это довольно серьезная техника, оснащенная отличной броней и если на нее повесить активную защиту, то она будет выполнять задачи очень успешно. Туда же можно навесить современные прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, бортовые компьютеры и много другого. Все модернизируется и у нас есть для этого все необходимое и это серьезно нервирует всех специалистов. Они понимают, что в этой ситуации, на этом театре военных действий, танк в значительной степени определяет успех действия вооруженных сил», — заключил аналитик.
В конце апреля стало известно, что ВС РФ начали применять в зоне специальной военной операции танки Т-14.