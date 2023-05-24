«Зря они недооценивают наш ВПК»: политолог Кошкин о основных проблемах Запада в конфликте с Россией

Собеседник ФАН добавил, что главным достижением России в данном случае стала возможность экономики страны производить современные боевые машины в необходимом для фронта количестве. При этом эксперт считает, что противникам Москвы не стоит недооценивать такие танки как Т-55 и Т-62.