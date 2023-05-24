Режиссер Владимир Шевельков назвал «глупыми» покинувших Россию знаменитостей

Именитые персоны, которые имеют антироссийскую позицию, не хотят замечать, что Россия раньше «только выживала». Таким мнением поделился актер, сценарист и режиссер Владимир Шевельков в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.
Отвечая на вопрос телеведущего о его отношении к уехавшим из страны знаменитым людям, кинорежиссер предположил, что многие из них живут по португальскому принципу: «если в соседнем дворе кого-то бьют, то меня это не касается».
«Мне кажется, что они совсем глупые. Как-то они не видят этого. Пора подняться и посмотреть, хотя бы просто взглянуть на тысячу раз ограбленные страны, трижды ограбленную нашу страну, и понять, что происходит в жизни», — предложил Шевельков.
Ранее об отъезде звезд из России высказался актер Роман Мадянов. Он считает подобное решение предательством, и подчеркнул, что обратно их уже никто ждать не будет, передает «Царьград».