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Режиссер Владимир Шевельков назвал «глупыми» покинувших Россию знаменитостей

Общество
Режиссер Владимир Шевельков назвал «глупыми» покинувших Россию знаменитостей

Именитые персоны, которые имеют антироссийскую позицию, не хотят замечать, что Россия раньше «только выживала». Таким мнением поделился актер, сценарист и режиссер Владимир Шевельков в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Отвечая на вопрос телеведущего о его отношении к уехавшим из страны знаменитым людям, кинорежиссер предположил, что многие из них живут по португальскому принципу: «если в соседнем дворе кого-то бьют, то меня это не касается».

«Мне кажется, что они совсем глупые. Как-то они не видят этого. Пора подняться и посмотреть, хотя бы просто взглянуть на тысячу раз ограбленные страны, трижды ограбленную нашу страну, и понять, что происходит в жизни», — предложил Шевельков.

Ранее об отъезде звезд из России высказался актер Роман Мадянов. Он считает подобное решение предательством, и подчеркнул, что обратно их уже никто ждать не будет, передает «Царьград».
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