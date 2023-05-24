Глава «Щита Судана» отправлен в отставку за поддержку СБР

Хартум, 24 мая. Руководство вооруженного формирования «Щит Судана» заявило об увольнении с должности главнокомандующего Абу Акеля Кикеля за поддержку Сил быстрого реагирования (СБР), сообщают арабские СМИ.
Представители объединения заявили, что Кикель отправлен в отставку за нарушение устава, который предполагает полную поддержку национальной армии республики. Согласно сообщению, деятельность структуры также временно приостанавливается.
«Щит Судана» — объединение, состоящее из отставных сотрудников вооруженных сил. Согласно источникам, пункты данного формирования расположены в северных провинциях республики.
Ранее арабские СМИ сообщили, что командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, приветствовал новое соглашение с суданской армией.