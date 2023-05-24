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Глава «Щита Судана» отправлен в отставку за поддержку СБР

Весь мир
Глава «Щита Судана» отправлен в отставку за поддержку СБР

Хартум, 24 мая. Руководство вооруженного формирования «Щит Судана» заявило об увольнении с должности главнокомандующего Абу Акеля Кикеля за поддержку Сил быстрого реагирования (СБР), сообщают арабские СМИ.

Представители объединения заявили, что Кикель отправлен в отставку за нарушение устава, который предполагает полную поддержку национальной армии республики. Согласно сообщению, деятельность структуры также временно приостанавливается.

«Щит Судана» объединение, состоящее из отставных сотрудников вооруженных сил. Согласно источникам, пункты данного формирования расположены в северных провинциях республики.

Ранее арабские СМИ сообщили, что командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, приветствовал новое соглашение с суданской армией.
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