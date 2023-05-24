Рэперу Егору Криду могут заблокировать YouTube-канал за пропаганду нецензурной лексики

Морозов считает, что Крид в своих видео на канале ненормативной лексикой пропагандирует асоциальное поведение. По словам общественного деятеля, это оскорбляет человеческое достоинство и репутацию всех носителей русского языка. Он требует удалить все видео исполнителя и заблокировать канал.