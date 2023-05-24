Рэперу Егору Криду могут заблокировать YouTube-канал за пропаганду нецензурной лексики

Глава общественной организации «Братство Морозов – Златоуст» Александр Морозов подал иск в суд с требованием заблокировать YouTube-канал певца Егора Крида за употребление ненормативной лексики, пишет Telegram-канал Mash.
Морозов считает, что Крид в своих видео на канале ненормативной лексикой пропагандирует асоциальное поведение. По словам общественного деятеля, это оскорбляет человеческое достоинство и репутацию всех носителей русского языка. Он требует удалить все видео исполнителя и заблокировать канал.
Прежде Морозов с таким же иском обращался в суд из-за контента Насти Ивлеевой. Он обвиняет блогера в распространении развратных видео и фотографий.
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