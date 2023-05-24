Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Москву с официальным визитом 26 мая

Спецпредставитель Правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Москву с официальным визитом 26 мая, в пятницу. Соответствующую информацию подтвердили в российском посольстве.
Об этом стало известно в среду. Прежде сообщалось, что официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь заявил, что Ли Хуэй посетит Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж для участия в консультациях по урегулированию вооруженного противостояния на украинской территории.
Ранее стало известно, что Пекин разорвал контракты Вашингтоном на фоне планов России на Владивосток. Подробности передает INFOX.