Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Москву с официальным визитом 26 мая

Об этом стало известно в среду. Прежде сообщалось, что официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь заявил, что Ли Хуэй посетит Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж для участия в консультациях по урегулированию вооруженного противостояния на украинской территории.