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Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Москву с официальным визитом 26 мая

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Москву с официальным визитом 26 мая

Спецпредставитель Правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Москву с официальным визитом 26 мая, в пятницу. Соответствующую информацию подтвердили в российском посольстве.

Об этом стало известно в среду. Прежде сообщалось, что официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь заявил, что Ли Хуэй посетит Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж для участия в консультациях по урегулированию вооруженного противостояния на украинской территории.

Ранее стало известно, что Пекин разорвал контракты Вашингтоном на фоне планов России на Владивосток. Подробности передает INFOX.
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