Украинские диверсанты расстреляли машину в Белгородской области, зная о детях внутри

На территорию Белгородской области днем ранее попала украинская диверсионно-разведывательная группа. Жительница региона рассказала, что диверсанты обстреляли ее машину, в которой находились дети.
Женщина подчеркнула, что их не остановили крики несовершеннолетних. Одному из них 11 лет, а второму – не исполнилось и 1,5 года. Пострадавшая указала, что диверсанты попали в заднюю дверь машины и в нее. Ребенок же получил царапину, когда члены ДРГ выстрелили в переднюю дверь, передает Telegram-канал Shot.
Жительница Белгородской области попала в больницу после ранения. Отец и второй ребенок не пострадали.
Украинская ДРГ была ликвидирована в Белгородской области. После губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал и о других атаках на населенные пункты.