Украинские диверсанты расстреляли машину в Белгородской области, зная о детях внутри

Женщина подчеркнула, что их не остановили крики несовершеннолетних. Одному из них 11 лет, а второму – не исполнилось и 1,5 года. Пострадавшая указала, что диверсанты попали в заднюю дверь машины и в нее. Ребенок же получил царапину, когда члены ДРГ выстрелили в переднюю дверь, передает Telegram-канал Shot.