Психолог Евгений Идзиковский предупредил о вреде здоровью шестидневного рабочего режима

Сотрудник, работающий шесть дней в неделю, может столкнуться с психическими проблемами, нарушениями биоритмов организма и трудностями с личной жизнью. Об этом заявил психолог Евгений Идзиковский.
Как сообщает Life, при современном ускоренном ритме жизни все больше людей жалуются на усталость и выгорание. Многие хотели бы перейти на четырех- или даже трехдневный рабочий график. Иногда люди устраивают его себе самостоятельно, уходя на полставки, заметил эксперт.
По словам психолога, переход на шестидневку вряд ли повысит производительность труда, но зато может привести к усталости и переутомлению, а затем и к депрессии. Далее пострадает сон и нарушатся биоритмы. Кроме того, это чревато социальной изоляцией и отсутствием времени для личной жизни, что отрицательно скажется на благополучии и психологическом состоянии, подчеркнул специалист.
Помимо этого, переутомление отразится на здоровье сердца и психическом здоровье, а также увеличится риск ошибок и снизится производительность. В состоянии сильной усталости работник допускает много ошибок, следовательно, от перехода на шестидневку позитивного результата не будет, подытожил Идзиковский.