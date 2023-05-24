Психолог Евгений Идзиковский предупредил о вреде здоровью шестидневного рабочего режима

По словам психолога, переход на шестидневку вряд ли повысит производительность труда, но зато может привести к усталости и переутомлению, а затем и к депрессии. Далее пострадает сон и нарушатся биоритмы. Кроме того, это чревато социальной изоляцией и отсутствием времени для личной жизни, что отрицательно скажется на благополучии и психологическом состоянии, подчеркнул специалист.