Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили и изъяли пять тротиловых шашек и гранатомет на бывшей базе морской пехоты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По имеющейся информации, сотрудники ОМВД России «Бердянский» узнали, что на одной из бывших украинских военных баз может находиться схрон с оружием и боеприпасами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с росгвардейцами и сотрудниками областного УФСБ обнаружили и изъяли пять тротиловых шашек и один гранатомет РПГ. Также им удалось найти четыре дымовые шашки, два капсюля-детонатора с детонирующим шнуром, форму ВСУ и документацию войсковой части армии Украины.
Рогов отмечает, что до этого на месте обнаружения схрона располагалось подразделение морпехов ВСУ, но оно покинуло эту территорию с началом СВО. Он уточнил, что все изъятое уничтожили специалисты Росгвардии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).
Ранее полицейские Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.