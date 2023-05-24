Правоохранители обнаружили и изъяли схрон с оружием и взрывчаткой в Запорожской области

По имеющейся информации, сотрудники ОМВД России «Бердянский» узнали, что на одной из бывших украинских военных баз может находиться схрон с оружием и боеприпасами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские совместно с росгвардейцами и сотрудниками областного УФСБ обнаружили и изъяли пять тротиловых шашек и один гранатомет РПГ. Также им удалось найти четыре дымовые шашки, два капсюля-детонатора с детонирующим шнуром, форму ВСУ и документацию войсковой части армии Украины.