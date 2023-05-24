Глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно потерял $11,2 млрд за сутки из-за падений акций компании

Акции группы компаний подешевели на 5% в связи с экономической ситуацией в США и рисками падения спроса на роскошь, информирует Bloomberg.
Акции LVMH упали на 5%, что повлияло на финансовое состояние владельца группы компаний Бернара Арно. Известно, что французский бизнесмен за прошедшие сутки потерял 11,2 млрд долларов. Однако глава LVMH все еще остается богатейшим человеком в мире, состояние которого оценивается в 192 млрд долларов.
Падение показателей вызвано рисками из-за нестабильного положения экономики в Соединенных Штатах. В связи с этим может сократиться спрос потребителя на предметы роскоши, что негативно отразится на акциях компаний люксовых брендов.
Ранее стоимость акций First Republic Bank рухнули на 30%. Основными причинами обвала акций стали опасения по поводу банковского сектора США.