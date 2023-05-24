Глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно потерял $11,2 млрд за сутки из-за падений акций компании

Акции LVMH упали на 5%, что повлияло на финансовое состояние владельца группы компаний Бернара Арно. Известно, что французский бизнесмен за прошедшие сутки потерял 11,2 млрд долларов. Однако глава LVMH все еще остается богатейшим человеком в мире, состояние которого оценивается в 192 млрд долларов.