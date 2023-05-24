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Глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно потерял $11,2 млрд за сутки из-за падений акций компании

Экономика
Глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно потерял $11,2 млрд за сутки из-за падений акций компании

Акции группы компаний подешевели на 5% в связи с экономической ситуацией в США и рисками падения спроса на роскошь, информирует Bloomberg.

Акции LVMH упали на 5%, что повлияло на финансовое состояние владельца группы компаний Бернара Арно. Известно, что французский бизнесмен за прошедшие сутки потерял 11,2 млрд долларов. Однако глава LVMH все еще остается богатейшим человеком в мире, состояние которого оценивается в 192 млрд долларов.

Падение показателей вызвано рисками из-за нестабильного положения экономики в Соединенных Штатах. В связи с этим может сократиться спрос потребителя на предметы роскоши, что негативно отразится на акциях компаний люксовых брендов.

Ранее стоимость акций First Republic Bank рухнули на 30%. Основными причинами обвала акций стали опасения по поводу банковского сектора США.
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