Тысячи оползней произошли в итальянской провинции Эмилия-Романья из-за ливней и наводнений

Согласно предварительным оценкам, стихийные бедствия нанесли Эмилии-Романье ущерб на сумму более 5 млрд евро. Многие населенные пункты до сих пор остаются без света и связи с другими частями провинции. Жертвами сильных наводнении на севере Италии стали по меньшей мере 15 человек.