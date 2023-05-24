Тысячи оползней произошли в итальянской провинции Эмилия-Романья из-за ливней и наводнений

Сильные дожди и наводнения, обрушившиеся на северную провинцию Италии Эмилию-Романью, привели к тысячам оползней. Об этом сообщил глава ассоциации геологов региона Париде Антолини в эфире канала Rai-3.
Ученый опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о более 300 активных оползнях. По словам Антолини, такие данные не соответствуют действительности, а количество природных явлений исчисляется тысячами.
Согласно предварительным оценкам, стихийные бедствия нанесли Эмилии-Романье ущерб на сумму более 5 млрд евро. Многие населенные пункты до сих пор остаются без света и связи с другими частями провинции. Жертвами сильных наводнении на севере Италии стали по меньшей мере 15 человек.
Ранее стало известно, что наводнение в Италии стало причиной эвакуации более 36 тысяч человек. Самое большое количество итальянцев — 27 тысяч — вынуждены были покинуть город Равенна и окрестности, сообщал INFOX.RU.