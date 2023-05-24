Клава Кока пришла на премию RU.TV в откровенном наряде от Валентина Юдашкина

Певица Клава Кока была приглашена в качестве гостя премии RU.TV. Экс-участница музыкального лейбла Black Star решила выбрать для светского мероприятия откровенный наряд, подчеркивающий все достоинства ее фигуры. Своим нарядом она подтвердила, что в последнее время отдает предпочтение ярким и весьма открытым образам, что помогает получать восхищенные взгляды мужского пола.