Клава Кока пришла на премию RU.TV в откровенном наряде от Валентина Юдашкина

Клава Кока пришла на красную дорожку премии RU.TV в откровенном наряде, созданное покойным модельером Валентином Юдашкиным.
Певица Клава Кока была приглашена в качестве гостя премии RU.TV. Экс-участница музыкального лейбла Black Star решила выбрать для светского мероприятия откровенный наряд, подчеркивающий все достоинства ее фигуры. Своим нарядом она подтвердила, что в последнее время отдает предпочтение ярким и весьма открытым образам, что помогает получать восхищенные взгляды мужского пола.
Стилист Александр Рогов был восхищен нарядом, который выбрала певица. Он заметил, что Клава Кока «продемонстрировала тело» на всю страну. Обтягивающее черного цвета облачение содержало дополнительно вышивку. На сцене певица появилась в красной накидке и ультракоротком платье со свадебным букетом.
Дизайнером наряда был Валентин Юдашкин. Певица свои выбором почтила память мэтра. Певица очень жалеет о том, что ей не удалось лично познакомиться с модельером.
Ранее певица Клава Кока поделилась, что купила своим родителям квартиру в Москве.