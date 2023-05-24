Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Евразийский экономический форум в Москву

Самолет белорусского лидера Александра Лукашенко приземлился в столичном аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал «Звезда».
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В ходе поездки президент Белоруссии примет участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума (ЕЭФ-2023) и проведет ряд встреч для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества.
Ранее Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это заявление белорусский лидер сделал во время доклада посла страны в РФ. Встреча двух глав государств должна состояться 25 мая.