Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Евразийский экономический форум в Москву

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В ходе поездки президент Белоруссии примет участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума (ЕЭФ-2023) и проведет ряд встреч для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества.