Сегодня свой 61 день рождения отмечает экс-вокалист Автографа и Арии Артур Беркут

Впоследствии конфликт станет причиной, по которой «Ария» долгое время не сможет размещать записанные с Артуром альбомы на цифровых площадках, а также поводом для одного судебного иска за якобы незаконное исполнение Беркутом на концертах песен его бывших коллег. Примечательно, что в этот сложный период, Беркута поддержал сам Кипелов, который посчитал, что с его товарищем поступили несправедливо. Ситуация разрешилась только в 2021 году, а в 2022 году, Беркут стал гостем юбилейных концертов, посвященных 35-летию группы.