Сегодня свой 61 день рождения отмечает экс-вокалист Автографа и Арии Артур Беркут

Сегодня шестьдесят один год исполняется одному из самых выдающихся российских рок исполнителей Артуру Беркуту, известному по участию в таких группах как «Автограф» и «Ария».
Артур Беркут (настоящее имя Артур Михеев) родился 24 мая 1962 года в семье цирковых артистов. В юном возрасте он планировал продолжить дело своих родителей, но те были против, считая, что есть и другие, не менее достойные профессии.
Тем не менее с детства Артур решил, что свяжет свою жизнь со сценой и музыкой. Петь он начал еще в 11 лет, а после окончания школы поступил в училище имени Октябрьской революции на отделении Музыкальной комедии. В 1981 году его пригласили в качестве вокалиста в ансамбль «Волшебные сумерки», где он заменил Виталия Дубинина, ставшего впоследствии бас-гитаристом прославленной группы «Ария».
Как рассказал певец в одном из интервью, уже тогда его привлекало творчество одного из самых популярных коллективов, играющих прогрессив-рок, «Автограф». И так сложилось, что в самодеятельном ансамбле, в котором Артур тогда участвовал, звукорежиссером был как раз звукорежиссер «Автографа» Юрий Фишкин.
«Я часто просил Юрия Борисовича, чтобы он привел меня к группе, где она репетирует, чтоб я хоть одним глазом посмотрел на процесс создания такой интересной музыки», — вспоминает исполнитель.
И однажды это случилось. Только привел его Фишкин не на репетиционную базу и даже не на концерт группы, а сразу на прослушивание, на место вокалиста взамен покинувшего коллектив Сергея Брутяна. Так, в 1982 году Артур, которому на тот момент было всего 19 лет, получил место постоянного участника рок-ансамбля. В то же время он берет свой псевдоним — Беркут.
Группа с новым вокалистом объездила почти всю страну и даже посетила с концертами 30 зарубежных государств, став таким образом первым отечественным коллективом, достигшим популярности за границей. Но просуществовал «Автограф» недолго и распался в 1990 году.
С этого периода начинается активное участие Беркута в различных сольных проектах, а также выступление с некоторыми командами, включая такие как «Мастер» и «Маврин» в качестве сессионного музыканта. Так продолжалось, пока артист не решил переехать в США.
Там, с 1992 по 1994 год он работал с группой «Siberia», а до 1997 с созданным им «Zooom», где выступил основным композитором и автором текстов. Стоит отметить, что Артур является мультиинструменталистом и играет на гитаре, клавишах, и саксофоне.
В Россию он возвращается только в начале 2000-х. И сразу предпринимается попытка реанимировать его любимый «Автограф». Однако здесь музыканта ждет неудача в связи с отсутствием поддержки основных держателей авторских прав. И команда собранных Артуром музыкантов переименовывается в просто «Беркут».
А в это время происходит раскол в лагере главных хэви-металлистов России. Одни из первопроходцев тяжелого стиля, группа «Ария», переживает очередной кризис, в результате которого в 2002 году ее покидают практически все участники, включая вокалиста Валерия Кипелова. Тут основные авторы и композиторы, Владимир Холстинин и Виталий Дубинин, оставшись одни, обращают внимание на Артура Беркута, записывающего в этот момент со своим коллективом альбом на лейбле «Ария рекордз».
Так начался новый этап в карьере вокалиста, который сделает его более известным во всей стране. Однако началось все не так хорошо, что неудивительно. Давние фанаты «Арии», горячо привязанные к оригинальному вокалисту Валерию Кипелову, замену приняли не сразу. Многие считали, что манера пения нового фронтмена совершенно не подходит их любимой группе.
Как бы то ни было, с «арийцами» Артур Беркут записывает два полноформатных альбома, «Крещение огнем» и «Армагеддон», несколько синглов и концертных видео. Тем не менее, новые песни группы в исполнении Беркута надолго полюбятся как старым, так и новым поклонникам «Арии».
Но, к сожалению, творческие и личные разногласия внутри коллектива привели к увольнению певца, прям накануне записи нового альбома «Феникс», материал к которому на тот момент уже был полностью готов. Дубинин и Холстинин в одностороннем порядке объявили об отстранении Беркута от деятельности. Последний его концерт в составе группы состоялся 31 августа 2011 года в Рязани.
Впоследствии конфликт станет причиной, по которой «Ария» долгое время не сможет размещать записанные с Артуром альбомы на цифровых площадках, а также поводом для одного судебного иска за якобы незаконное исполнение Беркутом на концертах песен его бывших коллег. Примечательно, что в этот сложный период, Беркута поддержал сам Кипелов, который посчитал, что с его товарищем поступили несправедливо. Ситуация разрешилась только в 2021 году, а в 2022 году, Беркут стал гостем юбилейных концертов, посвященных 35-летию группы.
Сегодня певец продолжает свое сольное творчество с ансамблем «Артур Беркут». На счету проекта уже три альбома, последний из которых «Твое второе я» вышел в 2019 году. Музыкант также активно гастролирует по России и миру, радует поклонников, коих у него за годы деятельности появилось немало, новыми песнями, участием в сторонних проектах и появлением во многочисленных интервью.