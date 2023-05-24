Мошенники в Благовещенске убедили пенсионера помогать им обманывать других людей

Мужчина верил, что исполняет свой гражданский долг и помогает другим людям не стать жертвами аферистов, в то время как на самом деле мошенники просто использовали его в своих целях. Преступники становятся все более изощренными в своих методах. Правоохранители в очередной раз просят граждан быть бдительными, никому не сообщать свои персональные данные. Если кто-то рассказывает о неких операциях с картой или счетом, достаточно просто положить трубку и самому перезвонить в свой банк.