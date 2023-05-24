Мошенники в Благовещенске убедили пенсионера помогать им обманывать других людей

Трое жителей Благовещенска обратились в правоохранительные органы, сообщив, что их обманули мошенники. Все потерпевшие были пенсионерами.
Началось все по традиции с комбинированных телефонных звонков. Сначала звонили якобы сотрудники банка, а затем полицейские , передает информационное агентство «Телепорт.рф». «Правоохранители» убеждали доверчивых пожилых людей, что их накоплениями на банковских счетах хотят воспользоваться неизвестные злоумышленники.
Чтобы спасти сбережения, амурчанам настоятельно рекомендовали перевести деньги на «безопасные» счета. Осуществлять переводы потерпевшим помогал пенсионер крупного телосложения. Он диктовал номера счетов, помогал управляться с банкоматом.
Когда мужчину задержали, выяснилось, что он и сам стал жертвой мошенников, переведя им более 12 миллионов рублей. А сейчас был уверен, что помогает в раскрытии преступления. Телефонные консультанты направили его помогать ровесникам переводить деньги, видимо, полагая, что пожилой человек вызовет больше доверия.
Мужчина верил, что исполняет свой гражданский долг и помогает другим людям не стать жертвами аферистов, в то время как на самом деле мошенники просто использовали его в своих целях. Преступники становятся все более изощренными в своих методах. Правоохранители в очередной раз просят граждан быть бдительными, никому не сообщать свои персональные данные. Если кто-то рассказывает о неких операциях с картой или счетом, достаточно просто положить трубку и самому перезвонить в свой банк.