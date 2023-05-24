Теща актера Владимира Шевелькова была свидетелем последствий теракта против Владлена Татарского

В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым сценарист отметил, что его квартира находится неподалеку от заведения «Патриот», в котором и произошел теракт. В тот момент жена актера Ирина и двое детей находились в Москве, а в Северной столице оставалась теща.