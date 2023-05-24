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Теща актера Владимира Шевелькова была свидетелем последствий теракта против Владлена Татарского

Общество
Теща актера Владимира Шевелькова была свидетелем последствий теракта против Владлена Татарского

В начале апреля 2023 года в кафе-баре на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Режиссер Владимир Шевельков рассказал, что его теща стала свидетелем последствий.

В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым сценарист отметил, что его квартира находится неподалеку от заведения «Патриот», в котором и произошел теракт. В тот момент жена актера Ирина и двое детей находились в Москве, а в Северной столице оставалась теща.

«И там оставалась теща с собакой, и теща прямо сразу вышла и даже застала этих людей, которые выбегали оттуда. И она рассказала мне, и я узнал об этом раньше новостей», — поделился Шевельков.

Ранее вдова Владлена Татарского выразила надежду на создание Дня военного корреспондента. Как передает «Вечерняя Москва», с соответствующей инициативой перед президентом РФ Владимиром Путиным уже выступил депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов.
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