Теща актера Владимира Шевелькова была свидетелем последствий теракта против Владлена Татарского

В начале апреля 2023 года в кафе-баре на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Режиссер Владимир Шевельков рассказал, что его теща стала свидетелем последствий.
В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым сценарист отметил, что его квартира находится неподалеку от заведения «Патриот», в котором и произошел теракт. В тот момент жена актера Ирина и двое детей находились в Москве, а в Северной столице оставалась теща.
«И там оставалась теща с собакой, и теща прямо сразу вышла и даже застала этих людей, которые выбегали оттуда. И она рассказала мне, и я узнал об этом раньше новостей», — поделился Шевельков.
Ранее вдова Владлена Татарского выразила надежду на создание Дня военного корреспондента. Как передает «Вечерняя Москва», с соответствующей инициативой перед президентом РФ Владимиром Путиным уже выступил депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов.