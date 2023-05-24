В Крыму национализировали недвижимость супруги Зеленского

Крымский парламент в ходе сессии, которая началась 24 мая в 10:00 провел процесс национализации недвижимого имущества Елены Зеленской в Ялте. Кроме того, в собственность государства перешло здание в Симферополе, которое прежде принадлежало «меджлису» (запрещенная в России экстремистская организация).