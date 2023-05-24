В Баварии ведутся археологические раскопки таинственной деревни династии Каролингов

Немецкие археологи исследуют поселение династии Каролингов VII века на севере Баварии — там было обнаружено более 1000 человеческих скелетов. Таинственная деревня, существовавшая некоторое время, загадочным образом исчезла. Археолог Харальд Росманиц предполагает, что такой исход связан с неблагоприятными условиями жизни поселенцев.