В Баварии ведутся археологические раскопки таинственной деревни династии Каролингов

Немецкие археологи исследуют поселение династии Каролингов VII века на севере Баварии — там было обнаружено более 1000 человеческих скелетов. Таинственная деревня, существовавшая некоторое время, загадочным образом исчезла. Археолог Харальд Росманиц предполагает, что такой исход связан с неблагоприятными условиями жизни поселенцев.
«У нас нет абсолютно никаких доказательств того, что здесь произошло. Поселение процветало, а затем по какой-то причине бесследно исчезло. Возможно, это произошло из-за политики, может, из-за погоды, а может и из-за чумы… Мы определенно не знаем, почему это произошло», — отметил Росманиц.
Археологам в раскопках помогают волонтеры. Это отличный способ показать людям, что не нужно уезжать куда-то в другую страну, чтобы заниматься исследовательской деятельностью.
«Для нас волонтеры являются главными зрителями нашей работы. Мы не просто хотим показать людям их каролингское прошлое — мы хотим показать людям то, насколько увлекательно заниматься историческими исследованиями и археологией. Для этого не обязательно ехать в Египет», — заявил Харальд Росманиц.
Империя Каролингов положила начало Священной Римской империи, которая началась с правления Карла Великого в 800 году нашей эры, утверждают эксперты.