24 мая в России и других славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры. При этом нынешний год — юбилейный. Славянская азбука была разработана в 863 году. То есть в 2023 ей исполняется 1160 лет.
Это целая вселенная, целый многоуровневый культурный слой, начиная от древних летописей, бытовых записей и берестяных грамот и заканчивая величественными произведениями литературы.
Наша азбука в период своего могущества охватывала многие племена и народы. На ее основе создавалась письменность для тех, кто не знал, что это такое вообще.
Кириллица шагнула даже в Новый Свет: на Аляске на ее основе был разработан алфавит для воинственных индейцев-тлинкитов. Под влиянием проповеди Слова Божия, что несли русские, они принимали Православие, получив в дар и письменность, которой пользовались и после ухода Российской империи вплоть до начала XX века, перейдя затем на английский алфавит.
Кириллица сдавала свои позиции и под влиянием в основном Запада, и это можно отнести к одному из проявлений водораздела цивилизаций — католической и православной.
В XIX веке от кириллицы решили отказаться румыны, хотя до этого писали ей на своем родном языке. Обставили это своим родством с романскими народами, при этом от православной веры не отходили.
А до этого — в XVIII столетии — по этому же пути пошли католики-хорваты, у которых даже была собственная манера кириллического письма — «босаница». Ей в XV-XVIII веках был записан Полицкий Статут — закон, действовавший в хорватской области Полица вплоть до XIX столетия. Интересно, что многие его положения перекликаются с древней Русской Правдой. В обоих памятниках права присутствует земледельческая община «вервь».
Те же хорваты вплоть до новейшего времени писали и глаголицей — еще одним славянским письмом, чье изобретение приписывают славянским просветителям Кириллу и Мефодию. По преданию, они родились в Солуне (ныне — Салоники), где жило много славян. Их язык братья хорошо знали и решили создать для него свою систему букв.
Затем развернули деятельность в Великой Моравии — государстве, включавшем в себя земли современных Венгрии, Словакии, Чехии, Польши и части Украины. После принятия моравами святого крещения понадобились учителя. Ими и стали Кирилл и Мефодий.
Таким образом, на этих землях также утвердилась славянская азбука, а латинизация алфавита произошла позднее. В этом можно видеть отказ от своих корней, что мы сегодня наглядно наблюдаем на Украине, где также есть намерения перевести «мову» на латынь.
Именно поэтому День славянской письменности и культуры приобретает сегодня особое, можно сказать, судьбоносное значение для нас и тех, кто верен своим предкам, не предает историю, чтит ее.