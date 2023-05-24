Великий юбилей: чем мы обязаны Кириллу и Мефодию

А до этого — в XVIII столетии — по этому же пути пошли католики-хорваты, у которых даже была собственная манера кириллического письма — «босаница». Ей в XV-XVIII веках был записан Полицкий Статут — закон, действовавший в хорватской области Полица вплоть до XIX столетия. Интересно, что многие его положения перекликаются с древней Русской Правдой. В обоих памятниках права присутствует земледельческая община «вервь».