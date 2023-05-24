Водитель Mercedes сбил управлявшего самокатом десятилетнего мальчика на Парковой улице в Москве

В надзорном органе уточнили, что ДТП произошло на улице 3-я Парковая. Водитель транспортного средства не уступил дорогу школьнику. Переход на этом участке нерегулируемый, мальчик решил пересечь улицу на самокате. Пострадавшего доставили в больницу.