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Водитель Mercedes сбил управлявшего самокатом десятилетнего мальчика на Парковой улице в Москве

Происшествия
Водитель Mercedes сбил управлявшего самокатом десятилетнего мальчика на Парковой улице в Москве

Житель Москвы, управляя автомобилем марки Mercedes, совершил наезд на десятилетнего мальчика, который пересекал улицу на самокате. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В надзорном органе уточнили, что ДТП произошло на улице 3-я Парковая. Водитель транспортного средства не уступил дорогу школьнику. Переход на этом участке нерегулируемый, мальчик решил пересечь улицу на самокате. Пострадавшего доставили в больницу.

Сотрудники прокуратуры Восточного административного округа Москвы осуществляют надзор за установлением деталей происшествия. Также они контролируют ход административного расследования.

Ранее в Московской области столкнулись легковая машина и грузовик. В результате ДТП погиб человек.
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