Власти Бангладеш сообщили о готовности покупать нефть в России

Власти Бангладеш заявили, что страна готова рассмотреть вариант покупки нефти у России, если углеводороды предложат по доступной цене. Об этом на экономическом форуме в Дохе заявила премьер-министр страны Шейх Хасина, пишет телеканал «360».
«Если нефть есть по доступной цене и в наличии, то мы, конечно, будем ее покупать. Почему нет? Мы открыты для этой возможности», — пояснила политик.
По словам руководителя кабинета министров Бангладеш, государство готово к налаживанию партнерских отношений со всеми странами. Шейх Хасина подчеркнула, что в мире происходит много конфликтов, но ее государство не занимает ничью сторону и не вмешивается. Стране необходимо думать о своем развитии и о том, чтобы соотечественники жили как можно лучше, резюмировала спикер.