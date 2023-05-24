Власти Бангладеш сообщили о готовности покупать нефть в России

По словам руководителя кабинета министров Бангладеш, государство готово к налаживанию партнерских отношений со всеми странами. Шейх Хасина подчеркнула, что в мире происходит много конфликтов, но ее государство не занимает ничью сторону и не вмешивается. Стране необходимо думать о своем развитии и о том, чтобы соотечественники жили как можно лучше, резюмировала спикер.