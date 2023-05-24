«Пусть сначала разведется с Собчак»: блогер Манукян не поверил спичу Богомолова об «элитах»

Ранее Вадим Манукян заявил, что артистка Алла Пугачева своими глупыми поступками собственноручно открыла «ящик Пандоры». Как он выразился в разговоре с корреспондентом ФАН, теперь не все поклонники и коллеги по цеху теперь рады ее видеть и готовы ей руки целовать. Так народная артистка России Татьяна Васильева откровенно призналась, что считает Аллу Пугачеву хоть и «безумно талантливой» в профессиональной деятельности, но весьма «глупой» в житейском плане.