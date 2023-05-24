«Пусть сначала разведется с Собчак»: блогер Манукян не поверил спичу Богомолова об «элитах»

Режиссер Константин Богомолов в своей статье «Диетическое горе» раскритиковал российскую элиту, назвав ее сопереживания за страну ложными. Но насколько искренними являются слова самого режиссера, задался вопросом журналист и блогер Вадим Манукян. Ведь жену Богомолова, Ксению Собчак, и саму можно отнести к категории элит.
При этом в разговоре с корреспондентом ФАН блогер признал, что во многом согласен с посылом статьи «Диетическое горе», опубликованной на РИА Новости. Она посвящена миру «особых русских», которые оплакивают не пролитую кровь, а свои «винировые улыбки», «вечера на лазурных берегах» и «тыквенное латте».
«Я ознакомился с «трудом» Богомолова. Во многом я могу согласиться с его словами, но есть вопросы на предмет их искренности. А я может что-то пропустил и режиссер уже развелся с «кровавой барыней»? Если это не просто набор слов, которые обильно выливает на большую аудиторию Богомолов, то пусть покажет пример и сначала разведется с Собчак. Или Богомолов считает, что Ксения Анатольевна — это образец человека с эмпатией и она не имеет никакого отношения к той самой обличаемой им «элите»? Да и качество творчества самого Богомолова как-то слабо сочетается с той ролью обличителя, которую он для себя, похоже, избрал. Глубинный народ, о котором режиссер так печется, подтвердит, какого он мнения о его спектаклях. В общем, как говорил Станиславский: «не верю», — прокомментировал Манукян.
Ранее Вадим Манукян заявил, что артистка Алла Пугачева своими глупыми поступками собственноручно открыла «ящик Пандоры». Как он выразился в разговоре с корреспондентом ФАН, теперь не все поклонники и коллеги по цеху теперь рады ее видеть и готовы ей руки целовать. Так народная артистка России Татьяна Васильева откровенно призналась, что считает Аллу Пугачеву хоть и «безумно талантливой» в профессиональной деятельности, но весьма «глупой» в житейском плане.