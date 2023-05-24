Washington Post: на Украине настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа

Газета Washington Post написала о том, что Украина и «Нафтогаз» настаивает на сохранении транзита нефти и газа из России, для того, чтобы не потерять доходы государства.
Высокопоставленные политические лидеры Украины в ответ на требование Запада ужесточить антироссийские санкции говорят, что необходимо сохранить трубопроводы. Причины в том, что от этого напрямую зависят остаточные доходы страны. Кроме того, некоторые европейские союзники Киева все так же нуждаются в российских ресурсах, пишет газета.
По сведениям издания, украинские власти считают, что сохранение транзита позволит им создать определенные «рычаги давления» на Россию. Киев уверен, что это позволит ограничить количество мест, по которым могут нанести удары ракет.
Ранее сообщалось, что немецкие следователи подозревают Украину в причастности к подрыву трубопровода «Северный поток». Расследование привело их к польской компании, основанной двумя украинцами и экс-военнослужащим ВСУ.