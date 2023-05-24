Washington Post: на Украине настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа

Высокопоставленные политические лидеры Украины в ответ на требование Запада ужесточить антироссийские санкции говорят, что необходимо сохранить трубопроводы. Причины в том, что от этого напрямую зависят остаточные доходы страны. Кроме того, некоторые европейские союзники Киева все так же нуждаются в российских ресурсах, пишет газета.