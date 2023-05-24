Политолог Аркатов рассказал, чем для России чревата заморозка украинского конфликта

Запад может превратить Украину в фанатичное, милитаризированное государство под боком у России, поэтому спецоперация должна быть завершена. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН высказал политический аналитик и общественный деятель Иван Аркатов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва разделяет позицию о том, что конфликт на Украине не должен быть заморожен.
«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — отметил официальный представитель Кремля в интервью ТАСС.
До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что проведение мирных переговоров о ситуации вокруг Украины не должно ставить цель заморозить конфликт. С подобной позицией выступали представители и других стран коллективного Запада.
Ситуацию прокомментировал политолог Иван Аркатов, который уверен, что в ближайшей перспективе Россия может получить под боком фанатичное, милитаризированное государство.
«Будет еще более накаченная оружием Украина, с более неадекватным киевским режимом, который еще больше будет за время заморозки накачиваться западным оружием, технологиями, специалистами и теми же самыми деньгами», — считает политолог Аркатов.
По словам эксперта, это приведет к большим проблемам, а именно расширением конфликта, который коллективный Западу будет выдавать как собственную победу над Москвой.
«Они начнут заявлять о своих успехах и еще больше усилят давление на Россию. То есть по факту основным полем боя будет даже не события в рамках СВО или, как сейчас, принято говорить, на земле, а именно в информационном поле, политическом и финансовом, где мы будем максимально зажиматься. И это может создать серьезные негативные предпосылки для развития нашей страны. Я также уверен, что будут активизироваться попытки проведения внутренних переворотов, в том числе по оранжевым, цветным сценариям», — продолжил аналитик.
По этой причине, как считает собеседник ФАН, Москве необходимо и дальше выполнять все поставленные в рамках специальной военной операции задачи. Это позволит обезопасить как территорию страны, так и людей, на ней проживающих.
«Это также обезопасит нас от нападок коллективного Запада. Потому что там, к сожалению, понимают только силу и начинают уважать тех, кто в хорошем смысле слова надавал им. Только так мы сможем нормально и спокойно развиваться», — заключил Аркатов.
Ранее Песков сообщил, что настоящее время слишком рано говорить о возможностях мирного урегулирования конфликта на Украине, так как предпосылок для подобных решений пока нет.