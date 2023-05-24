Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певица Лолита посетила церемонию прощания с заместителем главы Минобрнауки Петром Кучеренко

Общество

Российская эстрадная певица Лолита Милявская посетила церемонию прощания с заместителем главы Министерства науки и высшего образования РФ Петром Кучеренко. Она пришла в траурном одеянии.

Артистка надела закрытое черное платье в пол. Корреспондент ФАН заметил, как она стремительно направилась на выход, покинув Богоявленский кафедральный собор, где проходила панихида. Лолита проигнорировала обращения журналистов и отказалась давать комментарии.

Траурное мероприятие также посетил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб. Смерть Кучеренко он назвал большой потерей для системы образования и науки России.
Кучеренко лолита прощание Петр Кучеренко
Военкоры ФАН