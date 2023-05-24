Певица Лолита посетила церемонию прощания с заместителем главы Минобрнауки Петром Кучеренко

Российская эстрадная певица Лолита Милявская посетила церемонию прощания с заместителем главы Министерства науки и высшего образования РФ Петром Кучеренко. Она пришла в траурном одеянии.
Артистка надела закрытое черное платье в пол. Корреспондент ФАН заметил, как она стремительно направилась на выход, покинув Богоявленский кафедральный собор, где проходила панихида. Лолита проигнорировала обращения журналистов и отказалась давать комментарии.
Траурное мероприятие также посетил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб. Смерть Кучеренко он назвал большой потерей для системы образования и науки России.