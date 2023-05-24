В Москве 17-летнюю студентку «Синергии» нашли мертвой в съемной квартире

Тело первокурсницы университета «Синергия» без следов насильственной смерти обнаружили в съемной квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Погибшую обнаружила 21-летняя соседка. Девушка лежала без сознания рядом с кроватью в квартире, которую она сняла за несколько дней до трагедии. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть 17-летней студентки.
Предположительной причиной гибели девушки стала передозировка. Она смешала алкоголь с таблетками успокоительного. Также на месте трагедии был найден бульбулятор и пневматический пистолет. Следов насилия на теле студентки не обнаружено.
Точная причина смерти устанавливается специалистами. Известно, что девушка наблюдалась у частного психолога.
Ранее пропавшую во Владивостоке 19-летнюю студентку Дальневосточного федерального университета нашли мертвой в море. Об этом сообщает А42.ru.