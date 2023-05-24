Эксклюзив из Дохи: лидеры стран трезво оценили будущее мировой энергетики на Катарском форуме

— Точки над «и» в самом начале расставил министр энергетики Катара Саад Аль Кааби. По его словам, не надо демонизировать поставщиков углеводородов. Он назвал возобновляемые источники энергии (ВИЭ) перспективным направлением, однако слишком идеализированным. По его мнению, на сей раз Европе повезло с погодой, вот почему удалось избежать энергетического кризиса. Однако если в 2024 году экономика начнет расти и зима выдастся суровой, европейцев ждут еще более трудные времена. Аль Кааби буквально говорит: «Если европейцы не осознают этого, если у них нет надлежащего плана и они не собираются садиться за стол переговоров с производителями, то им придется столкнуться с суровой реальностью».