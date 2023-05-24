Эксклюзив из Дохи: лидеры стран трезво оценили будущее мировой энергетики на Катарском форуме

С 23 по 25 мая в столице Катара Дохе проходит международный экономический форум — третий по счету. Прошлый был посвящен выравниванию темпов восстановления глобальной экономики и выходу стран из экономического кризиса.
Катарский форум считается важнейшим событием на Ближнем Востоке, посвященным глобальному бизнесу и инвестициям. Как заявляют организаторы (американское агентство Bloomberg), мероприятие демонстрирует возможности Катара связывать Азию с Африкой и не только. Кроме того, на него возложена и дипломатическая миссия. Так что, как и ожидалось, много внимания уделено России и тому, как ситуация с СВО влияет на мировую экономику — в особенности на энергетический рынок.
На месте работает доктор политических наук Ваге Давтян. В эксклюзивном интервью ФАН он рассказал о том, что обсуждают сегодня в Дохе и почему за этим важно следить.
Тема дня
— Расскажи, что сейчас происходит в Дохе? Чему посвящен форум в этом году?
— Повестка достаточно широкая — от климатической до рынка искусственного интеллекта. Однако по истечении первого дня форума могу сказать, что красной нитью сквозь все обсуждения проходила проблема энергетической безопасности. Вопросы энергопотребления и поставок энергоресурсов периодически затрагивались как представителями бизнеса, так и политиками. Это неудивительно, учитывая лидирующие позиции Катара на мировом рынке СПГ.
В целом, сложилось впечатление, что многие приехали в Доху договариваться по двум вопросам: поставки СПГ и инвестиции — в том числе в возобновляемую энергетику.
Россия и Украина у всех на устах
— Наверняка российско-украинский конфликт также не обходится стороной? Уверен, что как минимум в кулуарах эта тема звучит…
— Естественно! Россия и события на Украине упоминаются практически в каждом выступлении. Характерно, что представители Bloomberg, которые и выступают модераторами, порой пытаются завести спикеров в поле антироссийской критики. Кто-то в нее вступает, кто-то избегает оценок, а кто-то выступает с обратных позиций — пророссийских.
Мне особенно запомнилось выступление венгерского премьера [Виктора] Орбана, который, заявив о том, что их «сердца с украинским народом», все же дал понять, что Будапешт не будет впадать в антироссийскую истерику, так как национальные интересы превыше всего. А на вопрос ведущего о возможных негативных последствиях сотрудничества с Росатомом Орбан рассказал о более чем 50-летнем сотрудничестве с Москвой в сфере развития «мирного атома». Также Орбан выразил надежду, что [Дональду] Трампу удастся победить на выборах, а выдвижение [Джо] Байдена на второй срок назвал плохой идеей.
В целом, в течение первого дня форума украинский кризис не раз упоминался как один из рисков глобальному развитию наряду с глобальным потеплением, проблемами бедности, пандемией и так далее. Такой тон был задан с самого начала самим Майклом Блумбергом. В кулуарах в течение дня мне удалось пообщаться с некоторыми экспертами и бизнесменами из ЕС. Не буду называть имен, скажу лишь, что было очень необычно из уст некоторых итальянских и немецких коллег слышать слова про «важность национальной идентичности».
Катарцы за здравый смысл
— Хорошо, а на каких позициях стоит хозяин форума — Катар?
— Точки над «и» в самом начале расставил министр энергетики Катара Саад Аль Кааби. По его словам, не надо демонизировать поставщиков углеводородов. Он назвал возобновляемые источники энергии (ВИЭ) перспективным направлением, однако слишком идеализированным. По его мнению, на сей раз Европе повезло с погодой, вот почему удалось избежать энергетического кризиса. Однако если в 2024 году экономика начнет расти и зима выдастся суровой, европейцев ждут еще более трудные времена. Аль Кааби буквально говорит: «Если европейцы не осознают этого, если у них нет надлежащего плана и они не собираются садиться за стол переговоров с производителями, то им придется столкнуться с суровой реальностью».
Примерно в том же духе выступил и саудовский принц, министр энергетики Абдалла бин Салман Аль Сауд, заявивший, что мир будет сложно представить без углеводородов, даже если каким-то чудом ВИЭ будет доминировать в мировой энергетике. Даже в этом случае, считает принц, «большинство предметов в этом зале и даже женская косметика производятся с использованием нефтехимических технологий».
«Зеленая» энергетика — не панацея
— Что тебе больше всего запомнилось из прозвучавшего на полях форума и в его кулуарах?
— Пожалуй, самое важное, что сегодня прозвучало, касалось энергетической отрасли. Саудовский, катарский и иранский министры энергетики, по сути, обосновали тот тезис, что развитие возобновляемой энергетики или так называемый «энергетический переход» могут позволить себе лишь страны, располагающие большими средствами, и пропагандировать «зеленую повестку» в качестве панацеи от энергетических кризисов развивающихся стран как минимум некорректно.
Приведенный пример Катара более чем отчетливо это демонстрирует. Будучи мировым лидером по поставкам сжиженного природного газа, Катар направляет часть получаемых доходов на «зеленую» энергетику. Построенный комплекс солнечных электростанций уже сегодня покрывает до 10% внутреннего спроса на электроэнергию.
Также запомнилось выступление президента Руанды Поля Кагаме, заявившего, что неправильно сваливать проблему мигрантов на Африку. Мигранты – проблема не Африки, а всего мира, сказал он.
Итого
— Ваге, последний вопрос. Все-таки практический выхлоп из этого всего есть? И если да, то какой?
— На форуме сегодня за редким исключением звучали вполне трезвые и прагматичные оценки современного состояния мировой экономики. Сравнивая с Давосским экономическим форумом, могу сказать, что Катарский форум словно обеспечивает некий баланс — смысловой, риторический. Если в Давосе часто звучат неолиберальные догмы, то здесь я заметил более уравновешенный подход, избегание жестких оценочных суждений и категоричных высказываний. Думаю, что это уже очень важный выхлоп в современных условиях пропагандистских войн. Вероятно, это связано прежде всего с местом проведения мероприятия. Несмотря на то, что организатором форума является Bloomberg, Катар выступает на правах полноценного хозяина.