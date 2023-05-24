Следователи УФСБ возбудили дело в отношении уехавшего из России москвича за нарушение гостайны

Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального ведомства. По данным следователей, после увольнения с особенной должности, россиянин уехал из страны. До этого он в течение десяти лет занимал пост в организации с лицензией на работу с секретной информацией, касающейся государства. Теперь гражданину предстоит ответить перед законом по статье 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).