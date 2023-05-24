Следователи УФСБ возбудили дело в отношении уехавшего из России москвича за нарушение гостайны

Сотрудники Следственного отдела УФСБ по Смоленской области возбудили уголовное дело в отношении уехавшего из России москвича за нарушение государственной тайны. Мужчина в прошлом имел доступ к сведениям особой важности.
Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального ведомства. По данным следователей, после увольнения с особенной должности, россиянин уехал из страны. До этого он в течение десяти лет занимал пост в организации с лицензией на работу с секретной информацией, касающейся государства. Теперь гражданину предстоит ответить перед законом по статье 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).
Ранее сообщалось, что в Мордовии офицера полиции приговорили к двум годам условно за разглашение гостайны. Следствие установило, что подполковник ознакомил с тайным документом людей, которые не имели допуск к секретным сведениям.