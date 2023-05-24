Президент Республики Сербской Додик охарактеризовал СВО как вынужденную меру России

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик считает, что Россия боролась за соблюдение рамок безопасности, однако обстоятельства вынудили ее начать спецоперацию.
По мнению политика, СВО не является войной Украины и РФ. Глава республики рассматривает данное противостояние как столкновение России и Запада, который использует Российскую Федерацию для того, чтобы «раздуть эту войну».
Додик также заявил, что западные государства оказывают на него давление, чтобы вынудить ввести санкции против Москвы. Однако политик открыто сказал, что его страна «не будет частью этой истерики». Помимо этого, президент отметил, что Республика Сербская выступает за то, чтобы вопрос конфликта был решен на уровне РФ и Украины.
Ранее Додик заявил, что для него является огромной честью вручение ордена лидеру России Владимиру Путину. По словам президента Республики Сербской, очень важно, что маленькая страна ведет диалог с «одним из самых влиятельных в мире людей».