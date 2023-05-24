Президент Республики Сербской Додик охарактеризовал СВО как вынужденную меру России

Додик также заявил, что западные государства оказывают на него давление, чтобы вынудить ввести санкции против Москвы. Однако политик открыто сказал, что его страна «не будет частью этой истерики». Помимо этого, президент отметил, что Республика Сербская выступает за то, чтобы вопрос конфликта был решен на уровне РФ и Украины.