Режиссер Владимир Шевельков признался, что еще в 2014 году перестал общаться с украинскими друзьями

Российский актер и режиссер Владимир Шевельков рассказал о взаимодействиях с семьей и друзьями из Украины. В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым он поведал, что еще восемь лет назад принял решение прервать с некоторыми людьми общение.
По словам сценариста, он не готов полностью перестать поддерживать связь с членами семьи. Однако он подчеркнул, что при «раздвоении» мнений, он сможет ограничить общение. Также он отметил, что уже в 2014 году «понял, что все сломалось», поэтому с легкостью смог сузить свой круг друзей.
«Из своей жизни я в день Майдана отписался от всех своих друзей на Украине», — рассказал Шевельков.
Ранее о своих отношениях с украинскими товарищами поведал актер театра и кино Прохор Дубравин. По его словам, они стараются не обсуждать политические темы и продолжают общаться на «человеческо-духовном» уровне.