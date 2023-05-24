Режиссер Владимир Шевельков признался, что еще в 2014 году перестал общаться с украинскими друзьями

По словам сценариста, он не готов полностью перестать поддерживать связь с членами семьи. Однако он подчеркнул, что при «раздвоении» мнений, он сможет ограничить общение. Также он отметил, что уже в 2014 году «понял, что все сломалось», поэтому с легкостью смог сузить свой круг друзей.