Участники двух групп контрабандистов в ДВФО пойдут под суд за вывоз древесины в Китай

Участники двух преступных групп предстанут перед судом в Хабаровском и Приморском краях. Они обвиняются в незаконном вывозе древесины в Китай на сумму свыше 675 млн рублей.
Утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении пяти жителей Хабаровского края, входивших в преступную группу, а также жителя Приморского края, являвшегося участником другой организованной группы из трех человек, сообщает ИА PrimaMedia. На имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций наложен арест.
Следствие установило, что начиная с 2016 года преступники изготовляли фальшивые документы о законности заготовки и владения древесиной в общем размере более 102 тысяч кубометров. Используя подложные документы, они получали разрешения на вывоз лесоматериалов за границу. В Хабаровскую и Приморскую таможни предоставлялись декларации, содержащие недостоверные сведения. Обвиняемыми совершена контрабанда лесоматериалов в КНР на сумму свыше 675 млн рублей.
Уголовные дела будут рассмотрены Центральным районным судом Хабаровского края и Артемовским городским судом Приморского края.