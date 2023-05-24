Участники двух групп контрабандистов в ДВФО пойдут под суд за вывоз древесины в Китай

Следствие установило, что начиная с 2016 года преступники изготовляли фальшивые документы о законности заготовки и владения древесиной в общем размере более 102 тысяч кубометров. Используя подложные документы, они получали разрешения на вывоз лесоматериалов за границу. В Хабаровскую и Приморскую таможни предоставлялись декларации, содержащие недостоверные сведения. Обвиняемыми совершена контрабанда лесоматериалов в КНР на сумму свыше 675 млн рублей.