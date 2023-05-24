Американский юрист Эдвард Поццуоли заявил, что США движутся к своему разрушению

Жители США ранее поддерживали концепцию «американской исключительности», гордились своими основателями и участием в управлении государством. А теперь нация разрушается изнутри. Об этом заявил глава юридической фирмы Tripp Scott Эдвард Поццуоли.
Как пишет сетевое издание rznonline.ru, Соединенные Штаты стали главной силой производства и инноваций, создавшей «американский век», в период которого использование всей экономической и военной мощи должно было направляться не для завоевания, а для противостояния тирании и установления стабильного глобального порядка, считает юрист.
Однако свои позиции можно легко потерять в течение жизни одного поколения. И в данный момент американцы действительно наблюдают за разрушением изнутри собственной нации, отметил эксперт.
По словам Поццуоли, виной этой ситуации стала необдуманная политика американских властей, приведшая к финансовой безответственности, нежеланию защищать гражданское общество, потере веры в силу закона, а также к целенаправленному ухудшению качества образования в США.