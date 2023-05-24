Американский юрист Эдвард Поццуоли заявил, что США движутся к своему разрушению

Как пишет сетевое издание rznonline.ru, Соединенные Штаты стали главной силой производства и инноваций, создавшей «американский век», в период которого использование всей экономической и военной мощи должно было направляться не для завоевания, а для противостояния тирании и установления стабильного глобального порядка, считает юрист.