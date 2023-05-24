Заслуженный юрист РФ Владислав Гриб назвал покойного Петра Кучеренко великолепным профессионалом

Церемонию прощания с заместителем министра науки и высшего образования РФ Петром Кучеренко посетил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб. Он сообщил корреспонденту ФАН, что покойный был великолепным профессионалом.
Гриб пришел проститься с коллегой в Богоявленский кафедральный собор. Он отметил, что Кучеренко был патриотом России, отличным семьянином. Смерть Кучеренко юрист назвал большой утратой для системы образования и науки страны.
«Сложно объяснить такую потерю, понять, принять. Он будет всегда с нами. Он очень много помогал самым разным людям: от рядовых преподавателей до центров ректорского корпуса. Его огромная заслуга перед системой российского образования и науки. Будем помнить его всегда», — подчеркнул Гриб.
Юрист вспомнил, что за четыре дня до смерти Кучеренко он виделся с ним на своем дне рождения. Тогда коллеги прекрасно пообщались, а также договорились встретиться после возвращения замминистра из командировки.
По словам Гриба, перенесший коронавирус Кучеренко не жаловался на проблемы со здоровьем. Судя по общению, был энергичен и здоров. Однако работал семь дней в неделю, не жалел себя, полностью отдаваясь рабочей деятельности.
После завершения церемонии прощания гроб с телом Кучеренко отвезут на Троекуровское кладбище. Там похоронят заместителя министра.