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ФАН публикует список пропавших без вести туристов из Белоруссии во время восхождения на Эльбрус

Происшествия
ФАН публикует список пропавших без вести туристов из Белоруссии во время восхождения на Эльбрус

Шестеро граждан Белоруссии перестали выходить на связь во время восхождения на гору Эльбрус в Карачаево-Черкесской Республике. Список имен публикует ФАН.

Участники восхождения должны были вернуться на базу 21 мая, однако этого не произошло. Отмечается, что группа туристов не была зарегистрирована. В настоящее время ведутся поиски пропавших:

1. Алексей Г.;

2. Алексей М.;

3. Денис У.;

4. Ольга У.;

5. Ксения У.;

6. Александра Г.

Ранее сообщалось, что МЧС возобновили операцию по поиску пропавших без вести туристов из Белоруссии. В мероприятиях задействованы более 80 человек личного состава и 24 единицы техники.
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