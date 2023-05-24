ФАН публикует список пропавших без вести туристов из Белоруссии во время восхождения на Эльбрус

Шестеро граждан Белоруссии перестали выходить на связь во время восхождения на гору Эльбрус в Карачаево-Черкесской Республике. Список имен публикует ФАН.
Участники восхождения должны были вернуться на базу 21 мая, однако этого не произошло. Отмечается, что группа туристов не была зарегистрирована. В настоящее время ведутся поиски пропавших:
1. Алексей Г.;
2. Алексей М.;
3. Денис У.;
4. Ольга У.;
5. Ксения У.;
6. Александра Г.
Ранее сообщалось, что МЧС возобновили операцию по поиску пропавших без вести туристов из Белоруссии. В мероприятиях задействованы более 80 человек личного состава и 24 единицы техники.