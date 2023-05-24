Власти Приморья выделили на поддержку участников СВО в 2022 году более 2,5 млрд рублей

Оценивая итоги работы краевого правительства в прошлом году, Кожемяко отметил, что из регионального бюджета на поддержку участников специальной военной операции (СВО) было выделено более 2,5 миллиардов рублей. По словам Кожемяко, при этом размер единовременных выплат участникам СВО удалось увеличить со 100 до 200 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia.