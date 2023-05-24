Премьер Михаил Мишустин заявил о гордости молодого поколения России за страну

Молодежь в России любит и испытывает гордость за свою страну, а лучшим способом прививать такое отношение и ценности является личное общение с ними, считает глава кабмина Михаил Мишустин. Об этом он заявил на встрече со студентами в пекинском Университете Цинхуа.