Молодежь в России любит и испытывает гордость за свою страну, а лучшим способом прививать такое отношение и ценности является личное общение с ними, считает глава кабмина Михаил Мишустин. Об этом он заявил на встрече со студентами в пекинском Университете Цинхуа.
В Российской Федерации почти все представители молодежи гордятся как страной, так и своей культурой, богатыми историческими корнями, завоеваниями и наукой, заявил премьер-министр.
Студенты могут делиться рассказами о стране и о ее ценностях, о себе и своих семьях, так как это даст возможность другим народам понимать и видеть Россию, высказал свое мнение Мишустин.
Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган предостерег ЕС о том, что любое покушение на связь Пекина и Москвы будет встречено соответствующим ответом.