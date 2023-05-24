Штормовой ветер сорвал крышу со здания школы в Иркутской области

В результате штормового ветра в Иркутской области сорвалась крыша со здания школы №4 города Слюдянка, информирует Telegram-канал «RT на русском».
Момент происшествия зафиксирован на видеозапись. На кадрах видно, как шторм срывает часть крыши здания и потоком ветра уносит в сторону.
Сообщается, что пострадавших нет. В региональном МЧС предупредили, что в южных районах области местами ожидаются усиление ветра, ливневые дожди и град.
Ранее сообщалось, что В Краснодарском крае и Республике Адыгея пошел сильнейший град. Размер льдин сравним с шариками для пинг-понга. Из-за осадков пострадал один человек и повреждены более 30 домов.