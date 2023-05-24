Волонтеры РФ передали дизельный генератор властям Новой Каховки

Это уже второй дизель-генератор, который получает от добровольцев населенный пункт, находящийся в зоне обстрелов со стороны ВСУ. По словам руководства миссии, теперь, благодаря новой силовой установке, у жителей прифронтового района улучшится водоснабжение. Новая Каховка постоянно находится под обстрелами украинских националистов. Враг намеренно бьет по гражданской инфраструктуре, и под его снаряды и ракеты регулярно попадают и электрические подстанции. Так, недавно в результате одного из обстрелов украинских военных, вышла из строя подстанция, питающая водозабор в городе.