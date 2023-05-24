Волонтеры РФ передали дизельный генератор властям Новой Каховки

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне волонтеры передали администрации Новой Каховки электрический генератор с целью нормализовать водоснабжение в этом городе.
Это уже второй дизель-генератор, который получает от добровольцев населенный пункт, находящийся в зоне обстрелов со стороны ВСУ. По словам руководства миссии, теперь, благодаря новой силовой установке, у жителей прифронтового района улучшится водоснабжение. Новая Каховка постоянно находится под обстрелами украинских националистов. Враг намеренно бьет по гражданской инфраструктуре, и под его снаряды и ракеты регулярно попадают и электрические подстанции. Так, недавно в результате одного из обстрелов украинских военных, вышла из строя подстанция, питающая водозабор в городе.
«Новая Каховка находится под обстрелами практически каждый день, здесь периодически наблюдаются перебои со светом. Сегодня мы отправили в город очередной мощный дизель-генератор — для того, чтобы у местных жителей были свет и вода, и прекратились перебои с электропитанием в медицинских учреждениях. Мы уверены, что подобная помощь должна оказываться своевременно», — указал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
На данный момент в Новой Каховке проживают около 25 тысяч жителей. С начала мая из-за украинских обстрелов город оставался без света как минимум четыре раза.
«Первый генератор, переданный нам волонтерами ранее, помогает обеспечивать людей водой. Мы включаем его на несколько часов в сутки в случаях, если в городе нет электричества. Новый генератор будет присоединен к канализационному коллектору, чтобы нормализовать не только подачу воды, но и откачку сточных вод», — рассказал глава военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Напомним, первую дизельную электростанцию в Новую Каховку мощностью 240 кВт для поддержания электроснабжения города волонтеры передали в начале февраля 2023-го года.
Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.