Жительница Красноярского края организовала «дом престарелых» для лошадей

Сейчас в приюте 24 лошади, три жеребенка и три пони. Животные попали туда по разным причинам: кто-то нуждался в лечении, кто-то стар, а кто-то почти оказался на скотобойне, но был вовремя выкуплен Татьяной Николаевой.