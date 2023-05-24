Жительница Красноярского края организовала «дом престарелых» для лошадей

Жительница Дивногорска Татьяна Николаева спасает лошадей-отказников и инвалидов от скотобойни, обеспечивая животным достойную старость в своем «доме престарелых».
Приют появился в 2013 году, чтобы пожилые лошади могли завершать свой жизненный путь в хороших условиях. Копытные находятся под тщательным присмотром врачей. Через некоторое время появился и конно-спортивный клуб «Талисман».
«Самая первая моя лошадь была куплена с бойни для того, чтобы собрать с собой рядом единомышленников. Мы стали заниматься не только лечением, но и конным спортом, а к конному спорту подключилась иппотерапия — лечебно-верховая езда», — рассказала руководитель конноспортивного клуба «Талисман» Татьяна Николаева.
Сейчас в приюте 24 лошади, три жеребенка и три пони. Животные попали туда по разным причинам: кто-то нуждался в лечении, кто-то стар, а кто-то почти оказался на скотобойне, но был вовремя выкуплен Татьяной Николаевой.
«У нас есть несколько лошадок, которые собирались стать колбасой, но я немножко вмешалась. Сейчас это прекрасные, здоровые рабочие кони. Нисколько не колбаса!» — добавила женщина.
По словам Татьяны, приют существует на средства гранта от «Центра поддержки социальных инициатив» партнерства Красноярского края, срок которого заканчивается в этом году, после чего необходимо будет найти новые источники финансирования.