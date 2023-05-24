Количество имеющих кредиты граждан России увеличилось почти в два раза с 2009 года

Об этом стало известно в среду, 24 мая. Если в 2009 году кредит имели 26% респондентов, то в текущем году их число повысилось до 46%, указывается в исследовании. 51% граждан РФ в настоящий момент не имеет нет ни одного займа. На сегодняшний день более активное кредитное поведение свойственно россиянам в возрасте от 25 до 44 лет.