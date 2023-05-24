Власти Владивостока ищут средства на ремонт Рудневского моста

Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал о позитивных сдвигах в решении проблемы ветхого городского моста.
Оценивая итоги работы мэрии Владивостока в 2022 году, Шестаков упомянул о многострадальном Рудневском мосте, который ждет капитального ремонта вот уже на протяжении нескольких десятилетий, сообщает PrimaMedia.ru.
По словам Шестакова, уже завершены проектные работы по реконструкции и ремонту моста, являющегося важным элементом транспортной системы города. Сейчас мэрия приступила к поиску денег на реализацию проекта модернизации переправы.