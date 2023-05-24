Актриса Валентина Рубцова назвала условия для возобновления карьеры певицы

Однако петь Рубцова не бросила. По ее словам, она всегда делает это дома. Возобновить вокальную карьеру актриса может, но, по ее словам, согласилась бы на это только под руководством Игоря Матвиенко, ее первого продюсера. Его актриса охарактеризовала как «гениального» человека.