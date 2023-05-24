Актриса Валентина Рубцова назвала условия для возобновления карьеры певицы

Актриса Валентина Рубцова, прославившаяся благодаря работам в сериалах «Универ» и «СашаТаня», в беседе с интернет-изданием «Газета.Ру» рассказала о возможном возобновлении карьеры певицы.
В ходе разговора с журналистами артистка поделилась информацией о том, что в 2000-х годах выступала в составе коллектива «Девочки». Со временем она сосредоточилась на карьере актрисы.
Однако петь Рубцова не бросила. По ее словам, она всегда делает это дома. Возобновить вокальную карьеру актриса может, но, по ее словам, согласилась бы на это только под руководством Игоря Матвиенко, ее первого продюсера. Его актриса охарактеризовала как «гениального» человека.
Ранее певица Люся Чеботина сбежала с премии RU.TV. Произошло это после того, как она узнала, что награду ей должна вручить телеведущая Ида Галич, с которой у исполнительницы случился конфликт.