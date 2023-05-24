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Полиция начала проверку клипа трактористов на песню SHAMAN из-за кадров с использованием квадрокоптера

Происшествия
Полиция начала проверку клипа трактористов на песню SHAMAN из-за кадров с использованием квадрокоптера

Трактористы из Арзамасского района Нижегородской области сняли клип на песню певца SHAMAN «Я русский».

По данным Telegram-канала SHOT, работники сельского хозяйства решили снять свою версию клипа на песню российского певца. На видео видно, как трактористы вспахивали землю. С помощью специальной техники молодые люди «написали» на поле название музыкальной композиции «Я русский».

Правоохранительные органы обратили внимание на видеозапись из-за использования квадрокоптера для съемок. Отмечается, что запуск летательных аппаратов запрещен в регионе с прошлого года.

Ранее в Свердловской области заключенные сняли клип на песню SHAMAN «Встанем», пишет URA.RU. В колонии строго режима ИК-3 в Краснотурьинске проходил конкурс на лучший кавер патриотических песен.
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