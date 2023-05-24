Пристававшего к девочке с просьбами сделать интимные фото педофила задержали в Запорожской области

По данным следователей, утром 4 мая злоумышленник написал ранее знакомой ему девочке в мессенджере и попросил прислать ему фотографию интимных частей ее тела. Получив сообщение от взрослого мужчины, ребенок сразу показал переписку родителям. Последние обратились в правоохранительные органы.