Пристававшего к девочке с просьбами сделать интимные фото педофила задержали в Запорожской области

Педофила, пристававшего к четырехлетней девочке с просьбами сделать интимные фото, задержали в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Подозреваемым в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малышки оказался 33-летний житель села Новониколаевка. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.
По данным следователей, утром 4 мая злоумышленник написал ранее знакомой ему девочке в мессенджере и попросил прислать ему фотографию интимных частей ее тела. Получив сообщение от взрослого мужчины, ребенок сразу показал переписку родителям. Последние обратились в правоохранительные органы.
Совместная работа следователей СУ СК РФ по Запорожской области и сотрудников полиции ГУ МВД увенчалась успехом, благодаря чему подозреваемый оперативно оказался в руках стражей порядка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали инцидента.