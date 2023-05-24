Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес тайно прибыл в Киев

Министр обороны Великобританиии Бен Уоллес прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщает «Украина.ру».
Известно, что он встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Он поблагодарил британского коллегу за полученную военную помощь и сообщил о передаче крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
Ранее аналитик Говард Уилдон в интервью изданию Daily Mail заявил, что запасы вооружения у Великобритании могут иссякнуть, если она продолжит оказывать военную помощь Украине. Он также заявил, что Соединенное Королевство не сможет защитить свои границы в случае вооруженного конфликта.