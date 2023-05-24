Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес тайно прибыл в Киев

Ранее аналитик Говард Уилдон в интервью изданию Daily Mail заявил, что запасы вооружения у Великобритании могут иссякнуть, если она продолжит оказывать военную помощь Украине. Он также заявил, что Соединенное Королевство не сможет защитить свои границы в случае вооруженного конфликта.