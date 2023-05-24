«Мы имеем дело с паразитами»: режиссер Владимир Шевельков высказался об украинских националистах

Происходящее на Украине объясняется тем, что ее «заразили паразиты», которые правили миром в течение 500 лет. Такое мнение выразил российский актер и режиссер Владимир Шевельков в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.
В беседе с ведущим сценарист сравнил украинских националистов с «пиявками, комарами, и другими паразитами». По его мнению, сторонники подобной идеологии появились в результате некоего «заражения», и теперь они не отпускают людей, пытаясь таким образом привлечь к своей «цивилизации убийц».
«Мы имеем дело с паразитами. Грубо говоря, та цивилизация которая правила миром в течение 500 лет – это паразиты, которые высасывали кровь из всех народов планеты. <…> Надо просто понять, что мы все равно воюем не с мирными людьми, а с "паразитами", которые мотивируют каких-то других близких для себя существ», — размышляет Шевельков.
Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов предположил, что украинские власти допустили «серьезное разобщение» населения, не среагировав вовремя на появление радикального национализма, передает издание «РИАМО».