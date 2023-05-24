«Мы имеем дело с паразитами»: режиссер Владимир Шевельков высказался об украинских националистах

В беседе с ведущим сценарист сравнил украинских националистов с «пиявками, комарами, и другими паразитами». По его мнению, сторонники подобной идеологии появились в результате некоего «заражения», и теперь они не отпускают людей, пытаясь таким образом привлечь к своей «цивилизации убийц».