Житель Пермского края получил 18 лет колонии за двойное убийство

В Пермском крае местный житель признан виновным в убийстве двух женщин. Он убил сожительницу своего брата и случайно оказавшуюся рядом ее знакомую.
Пермяк решил убить женщину, так как она являлась законной наследницей имущества по завещанию. Мужчина же хотел добиться отчуждения имущества брата и получения его в свою собственность, сообщает сетевое издание «Ветта».
Чтобы исполнить задуманное, мужчина пришел в дом сожительницы брата в деревне Кеты Пермского района. У нее в гостях оказалась в тот момент подруга, которую злоумышленник также решил убить, чтобы скрыть следы преступления. Он по разу выстрелил в каждую из женщин, после чего добил их ножом.
Преступника задержали достаточно быстро. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.