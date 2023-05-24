Житель Пермского края получил 18 лет колонии за двойное убийство

Чтобы исполнить задуманное, мужчина пришел в дом сожительницы брата в деревне Кеты Пермского района. У нее в гостях оказалась в тот момент подруга, которую злоумышленник также решил убить, чтобы скрыть следы преступления. Он по разу выстрелил в каждую из женщин, после чего добил их ножом.