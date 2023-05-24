Полиция Нижнего Тагила спасла собаку от ее хозяина

Чтобы попасть в квартиру к блогеру, пришлось применить инструменты и силу. В итоге собаку у жестокого мужчины забрали, а самого живодера доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Проводится проверка, по ее результатам будут приняты процессуальные решения.