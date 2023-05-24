Звезды шоу-бизнеса поделились впечатлениями от музыкальной премии RU.TV

В Москве отгремела XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV — одно главных событий отечественного шоу-бизнеса. Знаменитые артисты поделились с ФАН творческими планами и эмоциями от мероприятия.
В этом году премию телеканала RU.TV вручали на сцене столичного Crocus City Hall. Событие стало воплощением всего, что так ждут поклонники отечественной эстрады: незабываемого яркого шоу, звездных гостей и прекрасной современной музыки.
«Самые незабываемые мероприятия, которые я когда-либо посещала на территории России, — это всегда церемонии награждения именно RU.TV. То, что происходит на сцене — это всегда эксклюзив, это всегда интересные коллаборации между артистами», — поделилась певица, телеведущая и голос Олимпийского огня Алина Артц.
Премия стартовала с традиционной розовой дорожки, на которой блистали и позировали перед десятками фотокамер артисты, шоумены, блогеры, музыканты и дизайнеры. Знаменитости с удовольствием делились творческими планами. Телеканал RU.TV традиционно награждает российских исполнителей драгоценными самоварами за самые креативные клипы, полюбившиеся песни и яркие дуэты.
«Ты должен быть достаточно популярным артистом, у тебя должно быть имя очень весомое, либо твоя песня должна стать хитом, любо иметь очень большие стриминги — это миллионы прослушиваний. Вот, например, «Солнце Монако». Эта песня — хит №1. Эта композиция должна быть во всех номинациях, которых только можно», — объяснил певец Максим Завидия.
Знаменитая артистка Нина Фокина рассказала, что лично для нее значит номинация и выступление на премии RU.TV.
«Я верю в любую песню, за которую берусь. Но так, чтобы я выступала с ней на сцене Крокуса — это огромная победа на самом деле», — отметила артистка.