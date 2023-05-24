Политолог Атаев: Во втором туре в пользу Эрдогана сыграют три фактора

Накануне турецкий оппозиционер Кемаль Кылычдароглу пообещал, что Анкара введет антироссийские санкции в случае его победы во втором туре президентских выборов. По мнению российского политолога Артура Атаева, последние события в Турции говорят о том, что у действующего президента Реджепа Эрдогана стало больше шансов на переизбрание.
В свою очередь, сам Эрдоган и члены его команды пообещали, что они совершенно точно не собираются вводить санкции против России. Все это происходит на фоне того, что, в преддверие второго тура голосования, действующего лидера страны Реджепа Эрдогана поддержал занявший третье место Синан Оган. Кандидат-националист Оган, публично заявил, что вышедший в финал оппозиционер Кемаль Кылычдароглу «не смог предложить убедительной альтернативы» действующему президенту.
В итоге Оган призвал своих сторонников голосовать за него.
«Я заявляю, что мы поддержим Реджепа Тайипа Эрдогана, кандидата от «Народного альянса», во втором туре выборов. Мы верим, что наше решение будет правильным для нашей страны и нации», — сказал Оган.
Оган, которого поддерживала крайне правая антимигрантская партия, набрал 5,17% голосов на выборах 14 мая. И теперь его поддержка может стать ключом к победе во втором туре теперь, когда он выбыл из гонки. Напомним, сам Эрдоган получил 49,5% голосов в первом туре — чуть меньше того большинства, которое было ему необходимо для полной победы. Его главный конкурент Кылычдароглу набрал 44,9% голосов. Второй тур голосования состоится 28 мая.
Правящая «Партия справедливости и развития» Эрдогана, а также ее националистические союзники, также сохранили за собой большинство в 322 места в 600-местном парламенте Турции. По мнению аналитиков, это также увеличивает шансы Эрдогана на переизбрание — многие избиратели, скорее всего, проголосуют за него, чтобы избежать раскола правительства.
Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, в пользу действующего президента Турции сегодня играет сразу несколько обстоятельств.
«На мой взгляд, на решение Синана Огана повлияли несколько факторов. Первый — это то, что у Эрдогана есть некоторый электоральный перевес, пусть и относительно небольшой — в первом туре он победил своего прямого конкурента с перевесом более чем в 4%, — отметил Атаев. — Второй важный фактор — в том, что националистическое турецкое движение вовсе не едино. Порой его лидеры относятся друг к другу гораздо более негативно, чем к Эрдогану, который выводит исламский фактор и религиозную идентичность на первый план».
По словам аналитика, Эрдоган открыто заявляет, что строит в Турции религиозно-светское государство, а не наоборот.
«Третий фактор, играющий в пользу действующего президента, состоит в том, что сегодня здравомыслящие силы в Турции понимают, что острое столкновение между властями и оппозицией может крайне негативно сказаться на внутриполитической ситуации в стране. При этом уже понятно, что давление Соединенных Штатов на Анкару будет только возрастать. И отсутствие сплоченности внутри турецкого общества может активизировать центробежные процессы внутри него, — пояснил Артур Атаев. — В конце концов, турецкое общество многонационально — свою роль в нем играют фактор курдского сепаратизма, а также армянский, черкесский и т. д. То есть, некая общая турецкая идентичность в стране еще до конца не сформирована, этот процесс находится в развитии. Все это, так или иначе, способствует тому, что позиции Эрдогана перед вторым туром выборов усилились».
В целом, считает политолог, сегодняшний расклад сил говорит о том, что во втором туре президентских выборов у Реджепа Эрдогана будет минимальный перевес. И он, в конечном счете, останется главой государства.
Напомним, в ночь на 24 мая российский разведывательный корабль «Иван Хурс» после прохождения пролива Босфор в экономической зоне Турции был атакован тремя морскими беспилотниками. По данным военных телеграм-каналов, инцидент произошел около 5.30 утра. Атака была успешно отражена, по первоначальным докладам, повреждений корабль не получил. Атаковали наших моряков в 40 милях к северу от пролива, в южной части Черного моря. По данным военных, для нападения на корабль был использован так называемый «зерновой коридор».