Политолог Атаев: Во втором туре в пользу Эрдогана сыграют три фактора

Оган, которого поддерживала крайне правая антимигрантская партия, набрал 5,17% голосов на выборах 14 мая. И теперь его поддержка может стать ключом к победе во втором туре теперь, когда он выбыл из гонки. Напомним, сам Эрдоган получил 49,5% голосов в первом туре — чуть меньше того большинства, которое было ему необходимо для полной победы. Его главный конкурент Кылычдароглу набрал 44,9% голосов. Второй тур голосования состоится 28 мая.